В Латвии на нефтебазу в Резекне упал беспилотник. Повреждены четыре резервуара, в момент инцидента нефтепродуктов в них не было. Министр обороны Латвии допускает, что дрон был направлен Украиной в сторону России, но это пока лишь предположения, требующие оценки. Ранее латвийские военные сообщили, что на территории балтийской страны было зафиксировано падение двух БПЛА. Место падения второго беспилотника не уточняется.