Еврокомиссия отвергла обвинения в организации протестов в Сербии

Брюссель не имеет отношения к организации массовых протестов в Сербии или других странах. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Ранее в Кремле заявили, что на Сербию оказывается огромное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.

Так, 28 июня на улицы вышли около 36 тыс. человек, пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, в том числе и подросток. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "только чудом" обошлось без погибших. В МВД рассказали, что множество лиц задержано за нападения и оскорбления полиции.