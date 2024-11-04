ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Еврокомиссия запустила программу военных закупок странами ЕС

Милитаристские амбиции Европы растут. Еврокомиссия запустила первую программу совместных военных закупок странами Евросоюза.

В пресс-службе организации подчеркнули, что "20 стран ЕС получат содействие для закупок средств ПВО, бронемашин и боеприпасов". Эти средства призваны укрепить обороноспособность не только ЕС, но и Украины.

Программа будет включать 5 проектов совместных закупок. Дополнительное финансирование на 300 млн евро получат из бюджета. Напомним, ранее глава евродипломатии Боррель призвал превратить ЕС в военный союз.

ЕСв мире

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все