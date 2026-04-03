Европа изобретает военный союз, куда можно будет включить Украину

Из-за действий и заявлений Трампа НАТО оказалось полностью парализованным, сообщает издание Politico. В кулуарах представители Альянса заявляют, что теперь невозможно провести заседание, а тем более принять важное решение.



В такой ситуации ЕС начал поиски альтернатив НАТО. Брюссель хочет трансформировать какой-нибудь из уже существующих военных союзов в нечто, что помогло бы объединить силы стран Европы против России.



Наиболее вероятным вариантом является использование Объединения экспедиционных корпусов, известного под аббревиатурой JEF. Есть еще структура NORDEFCO. На создание из них эрзац-НАТО потребуется много средств и сил, зато к ним легко присоединить Украину, просто потому, что американцы помешать этому не могут.

