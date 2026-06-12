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Европа предложила заморозить конфликт в Украине и ввести миротворцев
Радикальные перемены в европейской позиции по украинскому вопросу: ведущие страны Старого Света пытаются добиться, чтобы переговорам о мире был дан старт уже в июле.
7 июня содержание мирных инициатив было обсуждено лидерами Британии, Франции и Германии. Минувшим днем послы трех этих государств передали предложения по вопросу урегулирования конфликта представителю российского МИД.
В Москве довольно скептически отнеслись к европейской инициативе: в предложениях, как было заявлено, не содержится ничего нового, и конструктивными их не назовешь.
Действительно, в документе, переданном представителями ЕС, идет речь об остановке конфликта по линии соприкосновения войск, после этого на территорию Украины должны быть введены европейские миротворцы.
Лидеры ведущих стран Старого Света надеются, что их предложения одобрит Дональд Трамп - ему представят эту мирную инициативу на саммите "Большой семерки", который должен стартовать в понедельник во Франции.