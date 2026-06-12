Радикальные перемены в европейской позиции по украинскому вопросу: ведущие страны Старого Света пытаются добиться, чтобы переговорам о мире был дан старт уже в июле.

7 июня содержание мирных инициатив было обсуждено лидерами Британии, Франции и Германии. Минувшим днем послы трех этих государств передали предложения по вопросу урегулирования конфликта представителю российского МИД.

В Москве довольно скептически отнеслись к европейской инициативе: в предложениях, как было заявлено, не содержится ничего нового, и конструктивными их не назовешь.

Действительно, в документе, переданном представителями ЕС, идет речь об остановке конфликта по линии соприкосновения войск, после этого на территорию Украины должны быть введены европейские миротворцы.