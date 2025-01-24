Европа пытается убедить администрацию Трампа направить в Украину миротворцев

Европейские союзники Киева пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа взять на себя обязательства по отправке в Украину миротворческого контингента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Bloomberg.

По информации Bloomberg, страны Европы полагают, что Вашингтон должен будет принять участие в любой будущей инициативе по размещению на Украине миротворцев в рамках гарантий безопасности для Киева, чтобы "сделать эти усилия заслуживающими доверия". Вместе с тем источники подчеркнули, что пока слишком рано строить предположения о том, как может выглядеть план размещения миротворческих сил.

По словам европейского чиновника высокого ранга, если Европа направит контингент без участия США, это может "подорвать доверие к гарантиям безопасности и создать раскол в НАТО, фактически обозначая конец трансатлантического сотрудничества в рамках альянса". Европейские официальные лица в целом выразили обеспокоенность переменчивостью политики Трампа. Они ставят под сомнение как приверженность американского лидера возможным гарантиям безопасности, так и существование таких гарантий в будущем вообще.

Ранее звучали предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. По сообщениям СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран.