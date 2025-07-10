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Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК

Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен поддержала фракция Европейской народной партии с союзниками, то есть большинство депутатов. Тем не менее сама процедура стала символом нарастающего политического кризиса в ЕС.

Отправить главу Еврокомиссии в отставку призвал венгерский премьер Орбан. В своем заявлении он перечислил все провалы фон дер Ляйен: европейская конкурентоспособность упала - цены на энергию зашкаливают, незаконная миграция вышла из-под контроля.

Вотум недоверия фон дер Ляйен инициировали 74 депутата, они обвиняют главу Еврокомиссии в заключении коррупционной сделки с ковидными вакцинами на сумму в 35 млрд евро.

Урсула фон дер Ляйен