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Европарламент отклонил вотум недоверия главе ЕК
Автор:Редакция news.by
Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен поддержала фракция Европейской народной партии с союзниками, то есть большинство депутатов. Тем не менее сама процедура стала символом нарастающего политического кризиса в ЕС.
Отправить главу Еврокомиссии в отставку призвал венгерский премьер Орбан. В своем заявлении он перечислил все провалы фон дер Ляйен: европейская конкурентоспособность упала - цены на энергию зашкаливают, незаконная миграция вышла из-под контроля.
Вотум недоверия фон дер Ляйен инициировали 74 депутата, они обвиняют главу Еврокомиссии в заключении коррупционной сделки с ковидными вакцинами на сумму в 35 млрд евро.