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Минская область презентовала потенциал на "БЕЛДЖИ" в рамках Форума регионов
Каждая область Беларуси определила свои точки роста для реализации проектов с российским капиталом. В свою очередь, у страны-соседки есть новые площадки, где готовы видеть белорусов. Об этом сегодня заявили на заводе "БЕЛДЖИ", где в рамках форума регионов Беларуси и России Минская область презентовала свой потенциал. Один из акцентов - на промышленный пояс Центрального региона, а также АПК, торговля и туризм.
На заводе "БЕЛДЖИ" обсуждают региональную политику как главный инструмент устойчивого развития Союзного государства. Выбор локации не случаен - именно в машиностроении заметны кооперационные и коммерческие проекты Беларуси и России.
Значительных результатов на российском рынке достигло за последнее время и само борисовское предприятие.
"Рынок Российской Федерации для нас ключевой - большая часть продукции экспортируется именно в Российскую Федерацию. На днях был произведен такой юбилейный 50-тысячный "БЕЛДЖИ" Х-70, он уедет в Российскую Федерацию и попадется какому-то счастливчику. То есть дилер организует определенный сувенир, соответственно, да, юбилейный автомобиль кому-то будет реализован", - поделился главный технолог СЗАО "БЕЛДЖИ" Сергей Традчик.
Как отметили участники форума, развивается инициатива "Один район - один проект", где заметна роль и российского капитала. В Минской области будет сделан акцент на промышленном поясе центрального региона.
"Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь во всех направлениях - агропромышленном комплексе, горнодобывающей промышленности. Что касается законодательного собрания, то мы подписали эти соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Завтра на площадке будем подписывать соглашение с Минским городским советом депутатов. У нас очень много сфер применения: предприниматели сотрудничают друг с другом. Огромные БЕЛАЗЫ работают на наших горнодобывающих площадках. У нас огромные торговые площади с товарами Республики Беларусь. Мы очень любим и продукты питания, и одежду", - отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области России Людмила Бабушкина.
24 июня в рамках Форума состоялось знаковое событие на Кургане Славы - здесь открылось новое кафе. Интерьер и меню в стилистике 1960-1970 годов. По словам губернатора Минской области, этот объект будет востребован у туристов, в том числе из России.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Символично, что это кафе начало свою работу в первый день Форума регионов Беларуси и России. Поскольку у нас общая история, мы всегда должны помнить о подвиге советского народа на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны".
В планах руководителя Центрального региона встретиться со своими коллегами из России: губернаторами Ханты-Мансийского АО, Орловской, Омской и Ленинградской областей.