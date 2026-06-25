Минская область презентовала потенциал на "БЕЛДЖИ" в рамках Форума регионов

Каждая область Беларуси определила свои точки роста для реализации проектов с российским капиталом. В свою очередь, у страны-соседки есть новые площадки, где готовы видеть белорусов. Об этом сегодня заявили на заводе "БЕЛДЖИ", где в рамках форума регионов Беларуси и России Минская область презентовала свой потенциал. Один из акцентов - на промышленный пояс Центрального региона, а также АПК, торговля и туризм.

На заводе "БЕЛДЖИ" обсуждают региональную политику как главный инструмент устойчивого развития Союзного государства. Выбор локации не случаен - именно в машиностроении заметны кооперационные и коммерческие проекты Беларуси и России.

Значительных результатов на российском рынке достигло за последнее время и само борисовское предприятие.

"Рынок Российской Федерации для нас ключевой - большая часть продукции экспортируется именно в Российскую Федерацию. На днях был произведен такой юбилейный 50-тысячный "БЕЛДЖИ" Х-70, он уедет в Российскую Федерацию и попадется какому-то счастливчику. То есть дилер организует определенный сувенир, соответственно, да, юбилейный автомобиль кому-то будет реализован", - поделился главный технолог СЗАО "БЕЛДЖИ" Сергей Традчик.

Сергей Традчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2752829a-451c-4966-8b5d-0348db72b4ec/conversions/e6f1d79d-b486-49e9-b785-fac3f4b05811-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2752829a-451c-4966-8b5d-0348db72b4ec/conversions/e6f1d79d-b486-49e9-b785-fac3f4b05811-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2752829a-451c-4966-8b5d-0348db72b4ec/conversions/e6f1d79d-b486-49e9-b785-fac3f4b05811-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2752829a-451c-4966-8b5d-0348db72b4ec/conversions/e6f1d79d-b486-49e9-b785-fac3f4b05811-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как отметили участники форума, развивается инициатива "Один район - один проект", где заметна роль и российского капитала. В Минской области будет сделан акцент на промышленном поясе центрального региона.

"Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь во всех направлениях - агропромышленном комплексе, горнодобывающей промышленности. Что касается законодательного собрания, то мы подписали эти соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Завтра на площадке будем подписывать соглашение с Минским городским советом депутатов. У нас очень много сфер применения: предприниматели сотрудничают друг с другом. Огромные БЕЛАЗЫ работают на наших горнодобывающих площадках. У нас огромные торговые площади с товарами Республики Беларусь. Мы очень любим и продукты питания, и одежду", - отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области России Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22500480-83e6-481c-b582-52986488d130/conversions/2c3d8a45-3a49-4483-8f7e-52aa9076646b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22500480-83e6-481c-b582-52986488d130/conversions/2c3d8a45-3a49-4483-8f7e-52aa9076646b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22500480-83e6-481c-b582-52986488d130/conversions/2c3d8a45-3a49-4483-8f7e-52aa9076646b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22500480-83e6-481c-b582-52986488d130/conversions/2c3d8a45-3a49-4483-8f7e-52aa9076646b-xl-___webp_1920.webp 1920w

24 июня в рамках Форума состоялось знаковое событие на Кургане Славы - здесь открылось новое кафе. Интерьер и меню в стилистике 1960-1970 годов. По словам губернатора Минской области, этот объект будет востребован у туристов, в том числе из России.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Символично, что это кафе начало свою работу в первый день Форума регионов Беларуси и России. Поскольку у нас общая история, мы всегда должны помнить о подвиге советского народа на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны".

Алексей Кушнаренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868867ee-8619-4525-96d5-ee860b682a0d/conversions/627a4d30-f892-4b7f-b14b-ab0134ccd4d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868867ee-8619-4525-96d5-ee860b682a0d/conversions/627a4d30-f892-4b7f-b14b-ab0134ccd4d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868867ee-8619-4525-96d5-ee860b682a0d/conversions/627a4d30-f892-4b7f-b14b-ab0134ccd4d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/868867ee-8619-4525-96d5-ee860b682a0d/conversions/627a4d30-f892-4b7f-b14b-ab0134ccd4d8-xl-___webp_1920.webp 1920w