Европейские аграрии бунтуют против разорительного договора с МЕРКОСУР

Европейские аграрии продолжают борьбу за свои права и, в частности, против разорительного для них соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

Во Франции протесты, хотя и в иных формах, также приобрели общенациональный масштаб. Здесь в знак недовольства соглашением с МЕРКОСУР снимают флаги Евросоюза с официальных зданий. По меньшей мере 2 тыс. мэрий страны участвуют в этой кампании протеста. Ее шансы на успех, впрочем, невелики, так как реализация соглашения с МЕРКОСУР уже началась, хотя договор еще не ратифицирован ни большинством стран ЕС, ни Европарламентом.