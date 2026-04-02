Европейские аграрии бунтуют против разорительного договора с МЕРКОСУР
Автор:Редакция news.by
Европейские аграрии продолжают борьбу за свои права и, в частности, против разорительного для них соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.
Накануне в Вене фермеры устроили тракторную манифестацию. В австрийской столице крестьяне добивались запрета на ввоз в Старый Свет дешевого южноамериканского мяса и пшеницы.
Во Франции протесты, хотя и в иных формах, также приобрели общенациональный масштаб. Здесь в знак недовольства соглашением с МЕРКОСУР снимают флаги Евросоюза с официальных зданий. По меньшей мере 2 тыс. мэрий страны участвуют в этой кампании протеста. Ее шансы на успех, впрочем, невелики, так как реализация соглашения с МЕРКОСУР уже началась, хотя договор еще не ратифицирован ни большинством стран ЕС, ни Европарламентом.