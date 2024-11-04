Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште

"Ситуация в Европе крайне сложна и опасна. Третий год длится война в Украине. Ближний Восток в огне, и мы наблюдаем эскалацию конфликтов. Мы здесь, поскольку это затрагивает и вредит всем нам. Мы определим будущее Европы на десятилетия. Вместе будем сильнее, чем порознь".

Но свои коррективы в повестку дня уже вносят выборы в Штатах. В еврокулуарах уже шепчутся о том, как сотрудничать с Трампом, которого большинство из них считали врагом? Символично еще то, что саммит принимает Виктор Орбан. Именно премьер Венгрии был единственным в ЕС, кто сохранял добрые отношения с Трампом. В том числе и за это в Евросоюзе его активно дискриминировали. Теперь Орбан внезапно оказался "на коне". Конечно, вряд ли решение проблемы взаимоотношений Европы и Америки удастся быстро найти. Старый Свет и практически вся его управленческая верхушка управляется и зависит именно от Вашингтона. Вдобавок еще и экономический кризис в ЕС. В такой ситуации в Европе просто некому выступать равноправным переговорщиком с Трампом.