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Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Проблемы континентальной безопасности, в том числе миграцию, энергетику и так далее, решили обсудить "евросадовники". В Будапеште открылся двухдневный саммит Европейского политического сообщества. Структура включает 27 государств ЕС, а также страны вроде Андорры, Армении, Грузии, Исландии и некоторые другие.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Ситуация в Европе крайне сложна и опасна. Третий год длится война в Украине. Ближний Восток в огне, и мы наблюдаем эскалацию конфликтов. Мы здесь, поскольку это затрагивает и вредит всем нам. Мы определим будущее Европы на десятилетия. Вместе будем сильнее, чем порознь".
Но свои коррективы в повестку дня уже вносят выборы в Штатах. В еврокулуарах уже шепчутся о том, как сотрудничать с Трампом, которого большинство из них считали врагом? Символично еще то, что саммит принимает Виктор Орбан. Именно премьер Венгрии был единственным в ЕС, кто сохранял добрые отношения с Трампом. В том числе и за это в Евросоюзе его активно дискриминировали. Теперь Орбан внезапно оказался "на коне". Конечно, вряд ли решение проблемы взаимоотношений Европы и Америки удастся быстро найти. Старый Свет и практически вся его управленческая верхушка управляется и зависит именно от Вашингтона. Вдобавок еще и экономический кризис в ЕС. В такой ситуации в Европе просто некому выступать равноправным переговорщиком с Трампом.
Фото ТАСС
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