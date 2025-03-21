Евросоюз не будет конфисковывать замороженные российские активы

Страны Евросоюза официально отказались от конфискации замороженных российских активов.

Это может стать актом войны, заявил премьер-министр Бельгии. Он подчеркнул - изъятие средств еще больше обострит и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения с Москвой.

Ранее глава бельгийского депозитария, в котором и хранится подавляющая часть этих активов, заявила, что их конфискация в пользу Украины ухудшит инвестклимат в регионе и приведет к утрате евростатуса резервной валюты.