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Евросоюз не будет конфисковывать замороженные российские активы
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flags-of-the-EU-envato2025-03-21T14:47:53.000000Z00
Страны Евросоюза официально отказались от конфискации замороженных российских активов.
Это может стать актом войны, заявил премьер-министр Бельгии. Он подчеркнул - изъятие средств еще больше обострит и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения с Москвой.
Ранее глава бельгийского депозитария, в котором и хранится подавляющая часть этих активов, заявила, что их конфискация в пользу Украины ухудшит инвестклимат в регионе и приведет к утрате евростатуса резервной валюты.
В 2022 году страны "Большой семерки" заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро. Большая часть находится в Бельгии, остальная - в других странах, включая Францию, Японию, Великобританию, США и Швейцарию.