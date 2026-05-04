Евросоюз спонсирует логистику для НАТО под видом спасения порта Клайпеды
Автор:Редакция news.by
ЕС попытается отсрочить гибель порта Клайпеды. Европейский инвестиционный банк одобрил 100 млн евро кредита на модернизацию литовского логистического центра.
Проект общей стоимостью 201 млн евро направлен на расширение и совершенствование транспортной инфраструктуры. Правда, расширять ее планируют на фоне пустующих терминалов. Порт потерял большую часть грузооборота после ввода антироссийских и антибелорусских санкций.
Впрочем, истинный смысл инвестиций, похоже, совсем другой. Пока торговые суда обходят Литву стороной, модернизация логистического узла крайне удачно совпадает с интересами НАТО по переброске техники на восточный фланг.