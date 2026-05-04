Евросоюз спонсирует логистику для НАТО под видом спасения порта Клайпеды

ЕС попытается отсрочить гибель порта Клайпеды. Европейский инвестиционный банк одобрил 100 млн евро кредита на модернизацию литовского логистического центра.

Проект общей стоимостью 201 млн евро направлен на расширение и совершенствование транспортной инфраструктуры. Правда, расширять ее планируют на фоне пустующих терминалов. Порт потерял большую часть грузооборота после ввода антироссийских и антибелорусских санкций.

Впрочем, истинный смысл инвестиций, похоже, совсем другой. Пока торговые суда обходят Литву стороной, модернизация логистического узла крайне удачно совпадает с интересами НАТО по переброске техники на восточный фланг.

В мире

Клайпедский портНАТОЕвросоюз