Фата-моргана: почему мирный план Трампа по Украине считают привидением

Мирный план президента США Дональда Трампа, взорвавший 20 ноября информационное пространство, остается и неделю спустя фата-морганой - эдаким привидением, которое безо всякого мотора облетело все столицы планеты, устроило чудовищный переполох, хотя ни пощупать, ни увидеть его все не получается. К слову, и дипломатов этот документ заставил забыть про переговорные шахматы.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Я не буду вдаваться в подробности. Как уже сказал, у нас пока нет согласия. Разногласия касаются семантики или формулировок. Кое-что требует решений более высокого уровня. Необходимо больше времени для проработки".

Первым документ из 28 пунктов опубликовал украинский депутат Алексей Гончаренко. Затем текст неясного происхождения появился в издании Axios. Англофоны уверяют, что это был перевод то ли с русского, то ли с украинского, а первоисточником являлась, возможно, все та же публикация в одном из киевских СМИ. Впрочем, сейчас среди авторов плана называют Стива Уиткоффа, Кирилла Дмитриева и Рустема Умерова - американца, русского, украинца соответственно. Насколько это является правдой, судить сложно. В Москве вообще настаивают, что ни в какой подготовке мирного плана не участвовали и по официальным каналам его из Вашингтона не получали.

Вдобавок, Марко Рубио за один только день успел отвергнуть причастность США к плану, а потом тут же признать американское авторство. Наконец, Дональд Трамп, как выяснилось, вообще имеет довольно смутное представление об обсуждаемом документе. В общем, совершенно невозможно судить о том, что же там на самом деле обсуждают в Женеве, Вашингтоне и европейских столицах. Не ясно также, с чем спорит Брюссель, отправляя альтернативные предложения в Белый дом. Известно только то, что они опубликованы в СМИ и бурно дебатируются общественностью, причем, с паническими нотками в голосе, особенно "проукраинцами".

Итак, обнародованные 28 пунктов якобы мирного плана Трампа просто предлагают Украине принять скорбную реальность, в которой нет фей, розовых пони, в которой не придет на помощь Deus ex machina и где не все финалы бывают по-голливудски счастливыми. Про границы 1991 года года следует забыть, потому что за Россией остается Донбасс, а незанятую российской армией часть Донецкой и Луганской областей надо будет отдать Москве. В качестве утешения Киев может продолжать считать Донбасс и Крым де-юре своими, но от них надо отказаться де-факто и не пытаться вернуть силой. Еще Украина должна согласиться на внеблоковый статус, потому о членстве в НАТО придется забыть. Собственно, выполнить это проще простого самому НАТО и невероятно сложно Украине.

В Альянс Киев никто официально не звал. Да, с Украиной флиртовали, многообещающе подмигивали, называли ее привилегированной "партнеркой". Но чтобы оформить отношения и взять на себя обязательства по ее защите в соответствии с 5-м пунктом Устава альянса - этого не сделано. Зато Украина в 2019-м внесла в конституцию обязательство стремиться в НАТО. Впрочем, это вроде "стремитесь себе, только обещайте никогда не вступать". Остальные ограничения мирного плана вообще почти формальность. Армия мирного времени в 600 тыс.? Но и такую страна не прокормит, а до 2022-го стояло под штыком четверть миллиона солдат, и то было как-то чересчур, а уж послевоенная 20-миллионная страна точно не сможет отправить в казармы чуть ли не четверть взрослых мужчин.

План предполагает, что 100 млрд из замороженных российских активов отдадут американцам на восстановление Украины. Еще 100 млрд изыщет ЕС и тоже отдаст Трампу, ведь он будет возглавлять некий Совет мира и курировать большое украинское строительство. Проблема в том, что эти деньги уже воображаемо жгли европейцам руки, ведь на них планировали вооружать Украину, отстраивать оборонную промышленность, но доходы от них уже потратили на поддержку Киева, а что не потратили - постатейно расписали.

Есть в мирном плане гарантии безопасности, но только если Украина не возобновит военные действия сама. Есть запрет на ввод иностранных войск, предложение постепенного снятия с России санкций и возвращение ее в состав "Большой восьмерки". Все, впрочем, понимают, что это сугубо ритуальные моменты - согласие или несогласие с ними Зеленского ничего не поменяет, ведь такие вопросы решает не он, да и займутся ими, возможно, не теперешние политики, а их преемники.

Из всего сказанного ясно, что будь у Киева малейшее желание окончить войну, предложенный вариант был бы просто идеален. Понятно, что-то можно отшлифовать, что-то потребует компромиссов как от Киева, так и от Москвы, но в любом случае в качестве каркаса, который обошьют юридической тканью, этот таинственный документ подходит всем. Правда, не ясно, обсуждается ли политиками именно он? Загадка также, с чем поедут вскоре в Вашингтон Зеленский и некая делегация европейцев. В любом случае, даже если мирный план Трампа фикция - его стоило бы выдумать. Война стала чем-то настолько естественным, что о необходимости ее закончить забыли, кажется, все, а ведь она день за днем продолжает производить тысячами трупы и миллиардами долларов разрушения.

