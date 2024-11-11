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ФБР предупредило об угрозе повторных терактов как в Новом Орлеане

ФБР предупредило об угрозе повторных терактов как в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США опубликовали совместный разведывательный бюллетень, предупреждающий правоохранительные органы страны об угрозе атак наподобие теракта в Новом Орлеане, сообщает телеканал ABC News, сообщает БЕЛТА.

Источники ABC News заявили, что бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности, чтобы привлечь внимание правоохранителей по всей стране к любой деятельности, указывающей на подготовку к массовым убийствам с использованием транспортных средств. В частности, в нем говорится о признаках возможной подготовки подобного теракта, таких как выезд на место потенциального нападения для сбора данных, наличие фальшивых документов, аренда автомобилей в кредит.

В бюллетене также отмечается, что террористическая организация ИГИЛ, приверженцем которой был подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане, еще с 2014 года пропагандирует использование транспортных средств в террористических целях.

Источники сообщили ABC News, что в последнее время ИГИЛ все чаще призывает своих сторонников совершать подобные преступления, особенно после того, как в октябре 2023 года произошла эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС.

В то же время высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов США заявил, что пока нет никаких данных, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Новом Орлеане.

Фото: pixabay.com

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