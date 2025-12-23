Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Фермерская сила" просит Кишинев о защите от украинского импорта

Молдавская ассоциация "Фермерская сила" просит Кишинев защитить их от украинского импорта. Аграрии обратились с призывом продлить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из "незалежной".

По мнению фермеров, эта мера необходима для защиты местного производства и обеспечения сохранности молдавского экспорта на рынки Евросоюза. В ассоциации призывают создать постоянный механизм лицензирования до окончания конфликта в Украине.

Авторы обращения указали, что европейский рынок уже вернулся к системе квот и налогов для украинской продукции. Ряд стран вводит и собственные ограничения. При этом Молдова рискует остаться единственным открытым и уязвимым рынком в регионе.

