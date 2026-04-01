Фермеры устроили "тракторный бунт" в Вене

"Тракторное восстание" в Вене: фермеры на тяжелой технике захватили австрийскую столицу. Движение парализовано от кольцевой до самого центра города.

Поводом к крестьянскому бунту стало соглашение между ЕС и латиноамериканским союзом МЕРКОСУР. В соответствии с договором в Европу будут осуществляться беспошлинные поставки мяса, пшеницы и других продовольственных товаров. Шансов на выживание у европейских аграриев теперь практически нет. Брюссель принял решение и отменять его не намерен.