Авторские игрушки от белорусских мастеров, новогодняя елка в стилистике СССР и один из самых больших катков в мире - фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает в новогоднюю Москву.

В это время город превращается в огромную новогоднюю сказку с ярмарками, ледовыми шоу, мастер-классами и световыми инсталляциями, а сам проект становится самым масштабным зимним событием не только России, но и Европы.

Пряничные домики, заснеженные ели и настоящий зубр из Беловежской пущи - белорусский павильон на ВДНХ приглашает в настоящую рождественскую сказку. Здесь можно прогуляться по зимнему лесу, встретить белого медведя и полюбоваться нахохлившимися синичками, правда, не живыми, а стеклянными. Каждая авторская игрушка - это тонкая работа мастера, которая знакомит с известными местами белорусских городов: минским Красным костелом, могилевской ратушей и Брестской крепостью.

В 2025 белорусский павильон на ВДНХ посетили 1,3 млн человек

Юрий Сергеев, гендиректор павильона "Республика Беларусь" на ВДНХ:

"В этом году взята очередная планка - почти 1 млн 300 тыс. гостей Москвы посетили павильон. Это значит, что почти 3,5 тыс. москвичей каждый день знакомятся с Беларусью, берут отсюда кусочек чего-то белорусского. Это и хорошо всем знакомая льняная продукция Оршанского льнокомбината, это и белорусские, сыры, колбасы, молочная продукция. Каждый посетитель павильона уходит с чем-то из Беларуси. Для гостей это всегда гарантия того, что они покупают подлинное и оригинальное".

ВДНХ - самая посещаемая выставка под открытым небом. А в эти праздничные дни одно из самых популярных мест для зимних забав. Только в новогоднюю ночь сюда пришло более 100 тыс. человек.

Каток на ВДНХ - один из самых больших в мире

Каток на ВДНХ - это гигантская ледовая площадка, одна из самых больших в мире. Здесь одновременно могут кататься около 4,5 тыс. человек. Сделана она в форме золотого ключика. Освещает каток уникальная подсветка: более 100 тыс. диодов и 16 млн оттенков.

Высота ели на Манежной площади - 22 метра

Уже стало традицией, что самая большая елка Москвы стоит на Манежной площади, но каждый год у нее новое убранство. 2026-й она встречает в стилистике СССР.

Борис Яглинский, директор детского сада "Карусель" (Россия):

"Мы все родились в СССР. Не ностальгия мучает, а те воспоминания хорошего, доброго. Хорошая была страна, и спасибо Батьке, что он удержал Беларусь в рамках и традициях Советского Союза. Беларусь, Россия - два президента, два друга, два народа. Мы были вместе и будем вместе".

Самое масштабное зимнее событие Европы