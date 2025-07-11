Финляндия хочет арендовать тюремные места в Эстонии

Министерство юстиции Финляндии может заключить с Эстонией договор об аренде тюремных мест. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Helsingin Sanomat.

Представитель Министерства юстиции Мийа Люнквист сообщила изданию, что переговоры с Министерством юстиции Эстонии уже ведутся. Однако, по ее словам, Финляндия не получит никакой экономической выгоды от такого соглашения, поскольку Швеция платит Эстонии 8,5 тыс. евро в месяц за заключенного. Для Швеции это экономия, поскольку ежемесячные расходы на содержание заключенного в Швеции составляют около 11,4 тыс. евро. В свою очередь средняя ежемесячная стоимость содержания заключенного в Финляндии составляет около 6,3 тыс. евро.

Рассмотрение аренды тюремных мест в Эстонии связано с тем, что во всех тюрьмах Финляндии наблюдается нехватка мест. Например, на прошлой неделе в тюрьме Вантаа было на 70 заключенных больше, чем мест.