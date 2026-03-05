Правительство Финляндии одобрило поправки в законодательство, которые допускают транзит ядерного оружия через территорию страны. Запрет на подобного рода манипуляции содержался в акте, принятом еще в середине 1980-х.

Теперь же, в связи со вступлением в НАТО, Хельсинки планирует отменить самоограничения: поправки скоро будут направлены на одобрение парламенту.

Не стоит обманываться словом "транзит": фактически это означает, что в Финляндии будет размещено ядерное оружие - его можно будет ввозить в страну с обещанием когда-либо вывезти, что будет полностью соответствовать обновленному закону.