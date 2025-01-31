Фицо: "Грузинский легион" причастен к антиправительственным протестам в Словакии

"Грузинский легион", связанный с Украиной, причастен к антиправительственным протестам в Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

"На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, "Грузинский национальный легион". Это военная организация, которая является частью украинской армии", - сказал он на пресс-конференции.

По данным ФСБ, "Грузинский легион" создавался в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. Сейчас это самое крупное вооруженное формирование, укомплектованное по национальному признаку.

На минувшей неделе по всей Словакии прошли антиправительственные митинги. Их организатором выступила прокиевская общественная организация. На этом фоне Владимир Зеленский поделился в соцсети X публикацией гражданского мужа бывшего словацкого президента Зузаны Чапутовой с фотографией протестующих, подписав: "Братислава - это не Москва. Словакия - это Европа".

Фицо назвал подобный комментарий неадекватным вмешательством во внутренние дела республики, отметив, что треть людей, которые выходят на манифестации, - украинцы.

Премьер также заявил, что активисты прокиевской организации связаны с иностранными экспертами. По его словам, они имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, а также могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство.