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Фицо за немедленное прекращение огня
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1_22025-03-01T16:21:30.000000Z00
Премьер Словакии Фицо опубликовал письмо с позицией страны в соцсети относительно переговоров Трампа и Зеленского. Вот несколько тезисов: Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военно, чтобы позволить ей продолжать войну.
Также Фицо выражает сомнения по поводу нереалистичной стратегии "мира через силу", которая предназначена только для оправдания продолжения войны в Украине. Словакия предлагает, среди прочего, необходимость немедленного прекращения огня. И требует, чтобы в заключение явно включили требование о восстановлении транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу.