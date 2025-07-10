Воинствующий Брюссель продолжает риторику милитаризма. Там во главе не здравый смысл, а коррупция. Это подтверждает и тот факт, что главу Еврокомиссии "отмазали" ее сотоварищи от вотума недоверия.

После заработка на ковиде она решила освоить военные бюджеты. Фон дер Ляйен в Риме уже объявила о выделении 4 млрд евро киевскому режиму. Она сообщила о создании Европейского фонда реконструкции Украины. Вот туда и будут донатить доноры и "желающие" десятками миллиардов. Так называемую группу доноров формируют Еврокомиссия, Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк.