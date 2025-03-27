Франция и Великобритания хотят разместить военных в стратегически важных местах в Украине

Франция и Великобритания не намерены заменить своими военными украинцев на линии фронта. Они рассчитывают, что будущие "силы поддержки" произведут сдерживающий эффект из-за их размещения в стратегически важных местах в Украине. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего в Париже саммита "коалиции желающих" по вопросу предоставления "гарантий безопасности" для Украины, сообщает ТАСС.

"Силы поддержки не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения, они не будут замещать украинские вооруженные силы. Но эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами", - сказал Макрон.

По его словам, размещение таких сил станет возможным только после подписания мирного соглашения в качестве одной из гарантий безопасности. Они должны продемонстрировать "долгосрочную поддержку со стороны европейцев", а также "выступать в качестве сдерживающего фактора для потенциальной российской агрессии". Макрон добавил, что направление этих сил на Украину не будет происходить за счет ослабления контингента на восточном фланге НАТО.