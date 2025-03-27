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Франция и Великобритания хотят разместить военных в стратегически важных местах в Украине
Франция и Великобритания не намерены заменить своими военными украинцев на линии фронта. Они рассчитывают, что будущие "силы поддержки" произведут сдерживающий эффект из-за их размещения в стратегически важных местах в Украине. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего в Париже саммита "коалиции желающих" по вопросу предоставления "гарантий безопасности" для Украины, сообщает ТАСС.
"Силы поддержки не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения, они не будут замещать украинские вооруженные силы. Но эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами", - сказал Макрон.
По его словам, размещение таких сил станет возможным только после подписания мирного соглашения в качестве одной из гарантий безопасности. Они должны продемонстрировать "долгосрочную поддержку со стороны европейцев", а также "выступать в качестве сдерживающего фактора для потенциальной российской агрессии". Макрон добавил, что направление этих сил на Украину не будет происходить за счет ослабления контингента на восточном фланге НАТО.
В Париже в четверг прошел саммит так называемой коалиции желающих, на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем было потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите. При этом, по данным СМИ, ряд стран готов участвовать в так называемой миротворческой миссии на Украине лишь при наличии поддержки со стороны Вашингтона.