Франция против МЕРКОСУР: Макрон пообещал проголосовать против соглашения на фоне протестов аграриев
Сотни французских фермеров на тракторах 8 января устроили акции протеста по всей стране. Активисты разбросали навоз на улицах в Марселе, а в Бордо заблокировали подъезд к нефтехранилищу на территории порта.
Как заверил Макрон, Париж 9 января проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР.
В декабре 2025 года глава Еврокомиссии заявила, что лидеры стран ЕС отложили подписание соглашения как минимум до января 2026 года, повторное голосование запланировано на 9 января.
Ранее уже польские аграрии анонсировали масштабную акцию протеста в Варшаве на 9 января. Они также выступают против соглашения ЕС с МЕРКОСУР. Фермеры убеждены, что оно угрожает конкурентоспособности европейского сельского хозяйства, а также опасаются притока дешевых продуктов питания.