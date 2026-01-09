Франция против МЕРКОСУР: Макрон пообещал проголосовать против соглашения на фоне протестов аграриев

Сотни французских фермеров на тракторах 8 января устроили акции протеста по всей стране. Активисты разбросали навоз на улицах в Марселе, а в Бордо заблокировали подъезд к нефтехранилищу на территории порта.

Как заверил Макрон, Париж 9 января проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР.

В декабре 2025 года глава Еврокомиссии заявила, что лидеры стран ЕС отложили подписание соглашения как минимум до января 2026 года, повторное голосование запланировано на 9 января.