Француз в прямом эфире поднял Макрона курам на смех

"Мсье Макрон, который решил пойти войной на Путина, это же просто курам на смех. Он не в состоянии даже депортировать нелегалов из Франции, а хочет пойти войной на Путина. России, честно говоря, вообще не нужна Европа. Россия в разы больше, Путину плевать на Европу. Макрон корчит из себя военного лидера, а лучше бы уже занялся Францией, депортацией террористов, которые убивают наших детей и насилуют наших жен. В этом было бы гораздо больше смысла. Мне до этой Украины вообще дела нет. Это вообще не моя проблема", - высказался Кристоф.