Фридрих Мерц планирует сформировать новое правительство в Германии до 20 апреля

Никаких сенсаций. В Германии состоялись выборы в бундестаг. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов одержал победу, набрав 28,6 % голосов. Это данные избиркома после подсчета во всех 299 округах.

Будущий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что намерен сформировать новое правительство до 20 апреля. Его приоритетом станет достижение независимости Германии от США.

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии:

"Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США. После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22d90489-5cc5-4a50-9878-11d38627d132/conversions/e9ebeab9-ea3a-433f-9501-1e444eb589bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22d90489-5cc5-4a50-9878-11d38627d132/conversions/e9ebeab9-ea3a-433f-9501-1e444eb589bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22d90489-5cc5-4a50-9878-11d38627d132/conversions/e9ebeab9-ea3a-433f-9501-1e444eb589bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22d90489-5cc5-4a50-9878-11d38627d132/conversions/e9ebeab9-ea3a-433f-9501-1e444eb589bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

В свою очередь правая "Альтернатива для Германии" совершила исторический подъем и оказалась на втором месте - у нее 20,8 %. Третье место у социал-демократов Олафа Шольца, которые набрали 16,4 % и это худший результат партии. Политик признал поражение на выборах, назвав их итоги горькими для партии.