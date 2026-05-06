FT: путь Украины в Евросоюз затягивается на неопределенный срок
Автор:Редакция news.by
Перспективы членства Киева в ЕС выглядят крайне призрачно. Согласно данным Financial Times, путь Украины в Евросоюз затягивается на неопределенный срок. На выполнение всех жестких требований Брюсселя для вступления понадобится не менее 15 лет.
Авторы статьи отмечают: из-за Киева внутри ЕС царит полный разброд. Никто не готов гарантировать украинцам место за общим столом в обозримом будущем.
Некоторые члены объединения предлагают "урезанный" формат членства: без права голоса. По сути, это превращает страну в вечного кандидата, который будет иметь обязанности, но не получит реальных рычагов влияния. Еврокомиссия, в свою очередь, скептически смотрит на любые попытки ускорить процесс.