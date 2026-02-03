Появились детали плана обеспечения мирного соглашения по Украине. Газета Financial Times утверждает: "Война с Россией через 72 часа, если украинское перемирие будет нарушено". Такой пункт есть в согласованном Украиной и Западом плане военного ответа.



Киев грозит "скоординированным ответом" западных покровителей в случае нарушения Россией будущего режима прекращения огня. Реакция начнется с дипломатического предупреждения и действий со стороны ВСУ. Далее фаза интервенции с помощью сил так называемой коалиции желающих (ЕС и союзников).



Если нарушение перерастет в продолжительную атаку, через 72 часа вступит в силу скоординированный военный ответ со стороны поддерживаемых Западом сил с участием американских военных. План остается абсолютно гипотетическим: даст ли сам Киев гарантии соблюдения перемирия?