Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если украинский конфликт завершится. Совет ЕС уже принял поэтапный план отказа от импорта, который рассчитан на два года. Обещают, что поставки газа окончательно остановят с января 2028 года.

Экс-глава ЕЦБ Марио Драги открыто называет ключевые причины кризиса европейской экономики. Ставка на дорогой СПГ вместо стабильных поставок из России обернулась серьезными потерями. Очень дорогой газ делает невозможным модернизацию экономики и мешает конкурировать на глобальном уровне.

Суровая правда для большой Европы, но европейских политиков мало волнуют предостережения скептиков. ЕС пришла пора избавиться от "грязного путинского газа". Такую фразу обронила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так оправдала известная аферистка 19-й пакет санкций против РФ.

В своей речи в Европарламенте Урсула заявила, что отказ от российского газа и переход на "зеленую" энергетику позволят европейской экономике заметно снизить цены на производство и конечную продукцию.

Очевидно, что многие люди хотели бы пожить в Европе, созданной речами фон дер Ляйен. Уже несколько лет возмущается, например, Ирландия. В таких реалиях страна теперь официально стала самой дорогой страной в Европе. Там цены на газ выросли втрое, инфляция вышла из-под контроля, а газ и нефть до острова вообще доходят золотыми.

Тем временем российское топливо, газ или нефть активно идут в Европу, но теперь из Индии. В Англии даже шутят: удивительно получилось, что за годы колонизации не было обнаружено в Индии столько запасов углеводородов.

Проще говоря, Брюссель знает, что закупает российское топливо, и сегодня вполне с этим согласен, ведь полноценной альтернативы нет. Доходы России от поставок газа в ЕС официально выросли за январь-август 2025 года почти до 10 млрд евро.

Самое забавное, что, по данным газеты La Repubblica, за 2024 год Евросоюз купил у России ископаемого топлива на 22 млрд евро. Помощь Украине за этот же период составила 19 млрд.

Теперь сравним: по состоянию на апрель 2025-го 1 тыс. кубометров газа в Германии стоит 523 евро, если верить порталу Trading Economics (до подрыва "Северного потока" цена была 128 евро). Итог оказался предсказуем - налог на русофобию больно ударил по европейским бюджетам. "Ведомости" подсчитали, что трехлетняя "энергонезависимость" ЕС от России обошлась в 544 млрд евро - столько переплатили США и Норвегии за поставленный газ. Если учитывать все потери, в том числе и косвенные, то цифры просто запредельные - 1,3 трлн евро.

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":

"У нас сейчас официально каждый день исчезает примерно 1 тыс. рабочих мест в промышленности. Практически полностью парализована химическая промышленность. Даже фирмы, которые по 200 лет работали в сфере керамики, стекла, закрылись, потому что это невозможно. Они не закрывались во время и после Второй мировой войны. Сейчас без дешевых энергоресурсов они стали неконкурентоспособны. Раньше, когда еще не было много китайской, российской продукции, а также продукции стран третьего мира, они были конкурентоспособны, потому что не было такой продукции, она была уникальная. Сейчас уникальный фактор уже не работает".

Газовая свобода стала прежде всего ударом по своим людям.

Портал Verivox посчитал, а газета Bild опубликовала, во сколько обошлись среднестатистической семье эти антироссийские инициативы. Оказалось, что за последние почти четыре года классическая семья из четырех человек заплатила за коммуналку примерно на 6 тыс. евро больше. Из них 4815 евро за газ, а оставшиеся 1150 - за электричество. И это с учетом всех государственных дотаций, которые пытались сдержать этот финансовый ураган.

