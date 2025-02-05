Газпром снова начал поставки газа в Словакию

Российский газ компании "Газпром" стал поступать в Словакию по "Турецкому потоку". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.

Как заявил глава компании - оператор газотранспортной системы SPP Войтех Ференц, Газпром начал поставки газа в SPP по трубопроводу "Турецкий поток" 1 февраля. По его словам, с апреля поставки удвоятся. Контракт с компанией "Газпром экспорт" действует до 2034 года. "Мы его не расторгаем", - приводит портал слова Войтеха Ференца.