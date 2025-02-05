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Газпром снова начал поставки газа в Словакию
Российский газ компании "Газпром" стал поступать в Словакию по "Турецкому потоку". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.
Как заявил глава компании - оператор газотранспортной системы SPP Войтех Ференц, Газпром начал поставки газа в SPP по трубопроводу "Турецкий поток" 1 февраля. По его словам, с апреля поставки удвоятся. Контракт с компанией "Газпром экспорт" действует до 2034 года. "Мы его не расторгаем", - приводит портал слова Войтеха Ференца.
1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Как сообщила в четверг министр экономики Словакии Дениса Сакова, Киеву не хватит газа для своих нужд из-за отсутствия транзита из РФ.