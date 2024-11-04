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Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выступил за продолжение военного конфликта в Украине.
Марк Рютте:
"Мы должны подтвердить, что будем придерживаться выбранного курса в долгосрочной перспективе, и мы должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе. Мы должны повысить цену для Путина и его влиятельных авторитарных друзей, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта".
Вторит своему новому другу и французский лидер. Макрон отметил, что будет продолжать настаивать на отправке помощи Украине столько, сколько потребуется.
Ранее стало известно, что Париж намерен до марта 2025 года передать Киеву 6 истребителей Mirage. А всего же в течение года отправят от 12 до 20 самолетов.
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