Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выступил за продолжение военного конфликта в Украине.

Марк Рютте:

"Мы должны подтвердить, что будем придерживаться выбранного курса в долгосрочной перспективе, и мы должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе. Мы должны повысить цену для Путина и его влиятельных авторитарных друзей, предоставив Украине поддержку, необходимую для изменения траектории конфликта".

Вторит своему новому другу и французский лидер. Макрон отметил, что будет продолжать настаивать на отправке помощи Украине столько, сколько потребуется.