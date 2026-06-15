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Германия обучила на своей территории более 20 тыс. украинских солдат
Автор:Редакция news.by
Германия продолжает активную подготовку украинских военных на своей территории. Как сообщил представитель Бундесвера в официальном аккаунте немецких вооруженных сил, бойцы прибывают на полигоны ФРГ напрямую с передовой.
После нескольких недель тренировок они возвращаются в зону боевых действий. В настоящее время проводится ускоренный курс для стрелков с оптическим прицелом.
Подготовка пехоты, снайперов и экипажей тяжелой техники проходит в рамках общеевропейской миссии.
На сегодня Германия обучила на своей территории уже более 20 тыс. украинских солдат.