Германия перебросила на авиабазу в Польше 5 истребителей

Такое резкое усиление восточного крыла НАТО предпринято, как заявлено, в связи с проведением на территории Беларуси учений "Запад-2025".

Размещены немецкие самолеты на авиабазе к востоку от Варшавы. Истребители дополнят группировку армии ФРГ в Польше, которая уже насчитывает 2 батареи ЗРК Patriot и еще несколько Eurofighter.