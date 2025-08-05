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Германия перебросила на авиабазу в Польше 5 истребителей
Автор:Редакция news.by
Германия перебросила в Польшу 5 своих истребителей Eurofighter, сообщает немецкое издание Bild.
Такое резкое усиление восточного крыла НАТО предпринято, как заявлено, в связи с проведением на территории Беларуси учений "Запад-2025".
Размещены немецкие самолеты на авиабазе к востоку от Варшавы. Истребители дополнят группировку армии ФРГ в Польше, которая уже насчитывает 2 батареи ЗРК Patriot и еще несколько Eurofighter.
Пресс-секретарь немецких ВВС заявила, что "развертывание дополнительных сил является четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО"
Фото AP Photo