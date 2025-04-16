Германия выслала в Польшу более 10 тыс. мигрантов за последние 14 месяцев

Германия отправила в Польшу более 10 тыс. мигрантов за последние 14 месяцев. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Onet.

Отмечается, что подавляющее большинство этих людей были отправлены на территорию Польши без уведомления польских служб.

По данным Федеральной полиции Германии, наибольшую группу среди возвращенных составили граждане Украины - 2907 человек. В большинстве случаев они пересекают границу с просроченными документами, удостоверяющими личность.

Власти Польши при этом утверждают, что ситуация находится под контролем. Как заверили в МИД страны, основной причиной являются бюрократические издержки, а не новая волна миграции.

В Германии, недалеко от границы с Польшей, находится так называемый Дублинский центр, из которого мигранты отправляются на польскую территорию. Согласно прогнозам, в ближайшее время туда будут высланы еще сотни граждан Афганистана, Сирии и Ирана и других стран.