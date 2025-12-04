Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Германия закупает системы ПВО у Израиля

Германия пытается укрепить свои ПВО. В стране ввели в эксплуатацию первые элементы высокотехнологичной системы Arrow-3, которые она закупает у Израиля. Одна часть находится на базе Шенвальде к югу от Берлина, потом к ней добавят новые объекты.

Как заявил глава Минобороны ФРГ, Германия впервые получила возможности раннего предупреждения и защиты от баллистических ракет большой дальности.

Кроме того Берлин намерен инвестировать 35 млрд евро в создание архитектуры космической безопасности. Причем, как заявил канцлер Мерц, речь идет не только об обороне, но и об инновациях и опыте ФРГ в данных технологиях.

