Германия закупает системы ПВО у Израиля

Германия пытается укрепить свои ПВО. В стране ввели в эксплуатацию первые элементы высокотехнологичной системы Arrow-3, которые она закупает у Израиля. Одна часть находится на базе Шенвальде к югу от Берлина, потом к ней добавят новые объекты.

Как заявил глава Минобороны ФРГ, Германия впервые получила возможности раннего предупреждения и защиты от баллистических ракет большой дальности.