Глава МИД Франции призвал к диалогу с Россией

Европейская дипломатия внезапно пришла к очевидному выводу, который многие эксперты озвучивали на протяжении нескольких лет. Европе нужно иметь прямой канал связи с Россией без посредников - такое заявление сделал глава МИД Франции.

В интервью местным СМИ министр подчеркнул: европейцы должны иметь возможность располагать каналом связи для отстаивания своих интересов. Дипломат призвал не перекладывать ответственность на кого-то другого.

