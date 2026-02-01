3.75 BYN
Глава МИД Франции призвал к диалогу с Россией
Автор:Редакция news.by
Европейская дипломатия внезапно пришла к очевидному выводу, который многие эксперты озвучивали на протяжении нескольких лет. Европе нужно иметь прямой канал связи с Россией без посредников - такое заявление сделал глава МИД Франции.
В интервью местным СМИ министр подчеркнул: европейцы должны иметь возможность располагать каналом связи для отстаивания своих интересов. Дипломат призвал не перекладывать ответственность на кого-то другого.