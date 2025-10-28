Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе "Актуальное интервью" высоко оценил роль Беларуси в концепции евразийской безопасности и призвал Европу вернуться к прагматичному сотрудничеству с Азией.

По его словам, континенты не разделены океанами, а технологический и финансовый рост Востока - это шанс для Европы стать конкурентоспособнее. Главная ошибка Брюсселя - идеологизация физических вопросов, от энергетики до торговли.

"Венгрия - большой поклонник евразийского сотрудничества, потому что у нас есть опыт", - заявил Петер Сийярто.

Он напомнил: "Как только мы поймем, насколько успешным может быть евразийское сотрудничество, и если бы мы смогли вернуться к этой концепции, мы могли бы сделать Европу гораздо более успешной".

Министр подчеркнул, что Азия становится все сильнее в технологическом и финансовом плане, и сотрудничество с ней могло бы дать Европе новые возможности для роста. "Упускать такие возможности роста, эту выгоду, просто неразумно", - констатировал политик.

Венгрия уже получает выгоды от сотрудничества и намерена продолжать: "У нас есть очень практические причины придерживаться евразийского сотрудничества".

Особое внимание Петер Сийярто уделил географическому фактору: "Европа и Азия - единственные два континента в мире, которые не разделены географически. От самого западного конца Европы до самого восточного конца Азии можно доехать на машине, поезде или чем-то еще. Не нужно пересекать океаны, моря или большие расстояния".

Министр сравнил эпохи: "Если сравнить конкурентоспособность Европы того времени, то она была гораздо выше и лучше, чем сейчас".

На вопрос, почему Брюссель не понимает этих преимуществ и опускает новый железный занавес, министр Венгрии ответил: "К сожалению, Брюссель совершил большую ошибку, а именно чрезмерную идеологизацию и политизацию всего". Он пояснил, что даже такие вопросы, как энергоснабжение и экономическое сотрудничество, в ЕС облекают в "политическую и идеологическую оболочку".

Несмотря на критику, Петер Сийярто выразил оптимизм относительно будущего Европы: "Патриотические партии, партии здравого смысла становятся все сильнее и сильнее".

Министр привел примеры: "Вы видите последние результаты выборов в Чехии? Только благодаря иностранному вмешательству партия, победившая на австрийских выборах, была отстранена от власти". В Западной Европе суды используются, чтобы исключить оппонентов из гонки.