Глава польского МВД заявил, что Варшава не откроет закрытые КПП на белорусской границе

Глава польского МВД Семоняк заявил, что Варшава не намерена открывать закрытые в настоящий момент КПП на белорусской границе.

Причины чиновник называть не стал. Он лишь обвинил Беларусь в отсутствии у нее "доброй воли". Логику здесь отыскать непросто: закрыли погранпереходы поляки, попутно отстреливая мигрантов на границе, а проявлять добрую волю должны белорусы.

Так или иначе на общей границе продолжат работу лишь 2 перехода: 1 - для легковых, 2 - для грузовых машин.

Тем временем польский МИД объявил, что в стране подготовлен законопроект о запрете анонимности в интернете. После принятия этого документа власти получат возможность идентифицировать каждый аккаунт и каждую запись в интернете.

Делается это (якобы бы) для борьбы с российским информационным влиянием. Но цели официальной Варшавы гораздо масштабнее. В настоящий момент Европа объявила всеобщий крестовый поход против Маска и любой свободы высказываний в интернете.