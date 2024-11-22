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Глава польского МВД заявил, что Варшава не откроет закрытые КПП на белорусской границе
Глава польского МВД Семоняк заявил, что Варшава не намерена открывать закрытые в настоящий момент КПП на белорусской границе.
Причины чиновник называть не стал. Он лишь обвинил Беларусь в отсутствии у нее "доброй воли". Логику здесь отыскать непросто: закрыли погранпереходы поляки, попутно отстреливая мигрантов на границе, а проявлять добрую волю должны белорусы.
Так или иначе на общей границе продолжат работу лишь 2 перехода: 1 - для легковых, 2 - для грузовых машин.
Тем временем польский МИД объявил, что в стране подготовлен законопроект о запрете анонимности в интернете. После принятия этого документа власти получат возможность идентифицировать каждый аккаунт и каждую запись в интернете.
Делается это (якобы бы) для борьбы с российским информационным влиянием. Но цели официальной Варшавы гораздо масштабнее. В настоящий момент Европа объявила всеобщий крестовый поход против Маска и любой свободы высказываний в интернете.
Польша явно стремится быть в авангарде этой кампании по насаждению цензуры, пресловутое "российское влияние" здесь только предлог.
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