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Глава союза резервистов ФРГ призвал вернуть знаки для танков на мосты

Глава союза резервистов ФРГ призвал вернуть знаки для танков на мосты

Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург заявил о необходимости вернуть дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники на мосты Германии, сообщает РИА Новости.

Желтые знаки с изображением танка были установлены в Западной Германии во времена Холодной войны, но после ее окончания их постепенно начали убрать с дорог. На них была обозначена максимальная грузоподъемность мостов в соответствии со специальной военной классификацией.

"В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения", - заявил Зенсбург изданию Rheinische Post.

Он также призвал как можно быстрее модернизировать дороги и мосты на фоне появления новых "сценариев угроз".

Немецкий бундесвер пока не считает нужным возвращать такие дорожные знаки, пишет издание. Вооруженные силы объясняют это тем, что существует специальная база данных с информацией о грузоподъемности мостов, которая регулярно обновляется. Однако глава союза резервистов указал на недостаточную гибкость этой системы в случае ведения военных действий.

"Если запланированный маршрут необходимо будет изменить, ответственные военнослужащие с трудом смогут воспользоваться централизованно управляемыми базами данных, и остановившаяся колонна (военных транспортных средств - прим. ред.) станет легкой мишенью", - считает он.

Германия