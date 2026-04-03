Главный девиз топливного кризиса в ЕС: в борьбе за горючее каждый сам за себя

В Литве хотят заморозить цены на бензин, то есть применить - какая ирония - нерыночную меру! Страна ищет выход из топливного кризиса. Правительство намерено снизить топливные акцизы.

Правда, это уменьшит розничную цену лишь на 6 евроцентов, а литр горючего стоит сейчас 1,75-1,80 евро. Заморозить цену можно только внутри страны.

А по сути Литва - это страна-бензоколонка, полностью зависящая от импорта и биржевых котировок на нефть. Это как пытаться запретить дождю идти, сидя под открытым небом.

Последствия дороговизны уже стучатся в двери. Банк Литвы снизил прогноз роста ВВП в 2026 году на 1 процент, а инфляцию пообещал в 5 процентов. Что некоторые называют необоснованным оптимизмом: цены на нефть все еще летят вверх.

«Единая Европа», которая еще недавно клялась в вечной солидарности, стремительно превращается в кучку перепуганных обывателей, каждый из которых тащит одеяло на себя. Топливный кризис раскалывает ЕС: одна за другой страны Союза начинают дотировать свой бензин и ограничивают доступ к нему иностранцев.

Так поступают Словакия, Словения и Польша, последняя еще и снизила акцизы. А Германия запретила повышать цены на заправках более раза в сутки. Эффекта, впрочем, от всего этого почти нет, кроме очевидного вывода о беспомощности ЕС перед рыночными законами, которые еще вчера назывались единственно возможным принципом работы здоровой экономики.