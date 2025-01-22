Годовые продажи машин в ЕС почти не выросли, а в сегменте электрокаров зафиксирован спад

Годовые продажи авто в Европейском союзе почти не выросли, а в сегменте электрокаров и вовсе зафиксирован спад.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2024 году регистрация новых машин увеличилась менее чем на 1 % к уровню 2023 года. Заметный спад продаж во Франции и Германии, также в Италии.