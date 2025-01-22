RU
BY
ENG

3.38 RUB

3.44 USD

3.57 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Годовые продажи машин в ЕС почти не выросли, а в сегменте электрокаров зафиксирован спад

Годовые продажи авто в Европейском союзе почти не выросли, а в сегменте электрокаров и вовсе зафиксирован спад.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2024 году регистрация новых машин увеличилась менее чем на 1 % к уровню 2023 года. Заметный спад продаж во Франции и Германии, также в Италии.

Объем рынка электромобилей в Евросоюзе в прошлом году сократился почти на 6 %, в результате чего доля такого транспорта в ЕС опустилась до 14 %. Особенно сильно под конец года упали регистрации электрокаров в Германии и Франции.

торговляЕвросоюз