Годовые продажи машин в ЕС почти не выросли, а в сегменте электрокаров зафиксирован спад

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Годовые продажи авто в Европейском союзе почти не выросли, а в сегменте электрокаров и вовсе зафиксирован спад.
Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в 2024 году регистрация новых машин увеличилась менее чем на 1 % к уровню 2023 года. Заметный спад продаж во Франции и Германии, также в Италии.
Объем рынка электромобилей в Евросоюзе в прошлом году сократился почти на 6 %, в результате чего доля такого транспорта в ЕС опустилась до 14 %. Особенно сильно под конец года упали регистрации электрокаров в Германии и Франции.