Голос разума. Венгрия заблокировала заявление ЕС о непризнании выборов в Беларуси

Все же есть страны, в которых слышится голос разума и поддержка белорусского народа. Представители Венгрии заблокировали совместное заявление стран Евросоюза о непризнании итогов выборов Президента Беларуси. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.



Отмечается, что на фоне отсутствия подписей представителей всех 27 стран ЕС Кая Каллас и Марта Кос были вынуждены обнародовать свое собственно заявление.



В нем, в частности, подчеркивается что выборы 26 января якобы не являлись "ни свободными, ни справедливыми", а белорусский народ "заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной". Впрочем, те, кто видел избирательный процесс своими глазами (а это международные наблюдатели в том числе и от стран ЕС), придерживаются другого, абсолютно противоположного мнения.