RU
BY
ENG

3.42 RUB

3.41 USD

3.58 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Голос разума. Венгрия заблокировала заявление ЕС о непризнании выборов в Беларуси

Все же есть страны, в которых слышится голос разума и поддержка белорусского народа. Представители Венгрии заблокировали совместное заявление стран Евросоюза о непризнании итогов выборов Президента Беларуси. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

Отмечается, что на фоне отсутствия подписей представителей всех 27 стран ЕС Кая Каллас и Марта Кос были вынуждены обнародовать свое собственно заявление.

В нем, в частности, подчеркивается что выборы 26 января якобы не являлись "ни свободными, ни справедливыми", а белорусский народ "заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной". Впрочем, те, кто видел избирательный процесс своими глазами (а это международные наблюдатели в том числе и от стран ЕС), придерживаются другого, абсолютно противоположного мнения.

ЕвропаБеларусьВенгриявыборы 2025