Госдолг Латвии достиг отметки в 20 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Латвийская экономика оказалась в долговой ловушке. Госдолг страны впервые достиг отметки в 20 млрд евро. Об этом заявил глава Латвийской торгово-промышленной палаты.
По его словам, власти тратят на текущие нужды гораздо больше денег, чем государство способно заработать. Даже финансовая помощь от Евросоюза уже не спасает ситуацию. Проблемы продолжают копиться, а бюджетный дефицит только растет с каждым годом.
Руководитель организации призвал граждан внимательно следить за обещаниями политиков на выборах. По его мнению, людям нужно четко понимать, на что именно кандидаты планируют тратить налоги в условиях такого кризиса.