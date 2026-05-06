Госдолг Латвии достиг отметки в 20 млрд евро

Латвийская экономика оказалась в долговой ловушке. Госдолг страны впервые достиг отметки в 20 млрд евро. Об этом заявил глава Латвийской торгово-промышленной палаты.

По его словам, власти тратят на текущие нужды гораздо больше денег, чем государство способно заработать. Даже финансовая помощь от Евросоюза уже не спасает ситуацию. Проблемы продолжают копиться, а бюджетный дефицит только растет с каждым годом.