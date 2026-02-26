3.75 BYN
Госдума обратилась к ЕС из-за планов передачи Киеву ядерного оружия
Автор:Редакция news.by
Госдума приняла проект обращения к законодательным органам Франции, ФРГ, Великобритании, Европарламенту и ООН из-за планов Парижа и Лондона поставить компоненты ядерного оружия Киеву.
Российские депутаты считают такие шаги вопиющим нарушением норм международного права, способным поставить мир на грань ядерной катастрофы. Парламентарии предложили французам и англичанам начать расследование и разобраться в ситуации. Напомним, что Служба внешней разведки России 24 февраля сообщила о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие, чтобы киевский режим мог улучшить свои переговорные позиции.
Фото: РИА Новости