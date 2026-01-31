Гуманитарный скандал: польские генераторы, отправленные в помощь Украине, оказались на маркетплейсах

Власти ФРГ обогревали Украину в ущерб собственным гражданам. Волна недовольства поднялась в немецком обществе после отключений электроэнергии в Берлине в начале января. Столице пришлось запрашивать помощь в других регионах страны.

При этом Германия продолжает помогать Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Берлин передал Киеву 41 установку и 76 модульных котельных, несмотря на то что сами немцы сталкиваются с энергетическими рисками.

Недовольны и в Польше. Политик Бартоломей Пежо выложил комментарий к абсурдной ситуации. Он узнал, что на украинских маркетплейсах продают польские генераторы за десятки тысяч евро, которые его сограждане безвозмездно передали замерзающим украинцам.

"Поляки платят большие деньги за генераторы, которые бесплатно передают Украине, а оказывается, что в Украине процветает рынок их перепродажи. Прекрасно. Сколько еще таких ситуаций должно произойти, чтобы, наконец, в Польше поняли разницу между помощью и тем, чтобы быть жертвой мошенников?" - возмущенно спросил польский политик.