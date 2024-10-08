Игналинская АЭС остается источником повышенной опасности - в этом убеждены прибалтийские политологи и журналисты, которые на протяжении десятилетий рассказывают о происшествиях на закрытой станции.



Там то пожар случится, то вытечет радиоактивная жидкость. К тому же на станции находится огромное количество радиоактивного графита.



У литовцев из него сделаны корпуса реакторов. Технологии по утилизации отсутствуют, кроме этого в 4 км от белорусской границы строят могильник. Почему это исключительно политический ход?

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

"Рыть могильник - надо найти на это деньги. Они бесконечно клянчат эти деньги, им бесконечно отказывают, выдавая по крошкам. А если процесс растягивать, то он становится все дороже и дороже. Мы это видим с их несчастной дорогой Rail Baltica, которую они не могут построить. Ну и по Игналинке абсолютно та же история. Собственных денег нет, а приоритеты Брюсселя абсолютно другие. Он готовится к большой войне, к сожалению, ему точно не до литовского могильника. Что литовцам остается? Заявлять все новые проекты этого могильника, перевернуть бюджет, выбрать специальное место, чтобы уколоть Минск".

Литовский блогер Лауринас Рагельскис высказал такое мнение: "Кланы, которые решают, кто где будет кормиться, очень хорошо наживаются на закрытии (станции. - Прим. ред.), так как туда уходят бюджетные деньги, туда уходят деньги самого Евросоюза, выделяемые из разных фондов. Там они так радостно ее закрывают, и если бы могли, закрывали бы еще сто лет".