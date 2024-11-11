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Илон Маск поддержит правую партию Британии
Свои методы влияния на политику открыл для себя Илон Маск. Он просто-напросто решил профинансировать одну из партий. Только не в Штатах, а… в Британии. Ему нравятся правые из Reform UK. Ее лидер недавно встретился с Маском, и они договорились, что миллиардер сделает пожертвование. Британские СМИ озвучили цифру в 100 млн фунтов.
Маск уже не первый раз поддерживает правых в европейских странах. Например, недавно он заявил, что спасти ФРГ может только "Альтернатива для Германии". Какая там цена вопроса - не озвучивается.
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