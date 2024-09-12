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КСИР Ирана заявил о ракетном ударе по Израилю
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении ракетного удара по Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
КСИР назвал ракетную атаку на Израиль местью за смерть главы политбюро ХАМАС, генсека "Хезболлы" и командующего силами "Аль-Кудс", говорится в заявлении корпуса.
КСИР Ирана пригрозил Израилю "сокрушительными атаками" в случае ответа на иранский ракетный удар.
По данным The Jerusalem Post, вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 500 ракет.
По информации израильских СМИ, заседание Кабинета безопасности страны состоится сегодня в бункере в Иерусалиме.
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