КСИР Ирана заявил о ракетном ударе по Израилю

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении ракетного удара по Израилю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

КСИР назвал ракетную атаку на Израиль местью за смерть главы политбюро ХАМАС, генсека "Хезболлы" и командующего силами "Аль-Кудс", говорится в заявлении корпуса.

КСИР Ирана пригрозил Израилю "сокрушительными атаками" в случае ответа на иранский ракетный удар.

По данным The Jerusalem Post, вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 500 ракет.