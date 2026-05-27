Иран перехватил алгоритм войны: почему США вынуждены играть по правилам Тегерана

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Мирные переговоры между США и Ираном, которые обещали завершиться со дня на день, сопровождаются новыми атаками. Эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью" проанализировал, почему Иран выступает с позиции силы, какие болевые точки обсуждаются за столом переговоров и какую роль в этом процессе играет Китай, который может стать основным гарантом безопасности в регионе.

Главные темы переговоров - судьба ядерной программы Ирана и свобода судоходства в Ормузском проливе. Но есть и принципиальный сдвиг. "Иран добился кардинального сдвига в ходе переговоров. Практически не обсуждается иранская ракетная программа и иранские прокси. Это иранское достижение. Ситуация для американцев складывается настолько неблагоприятно, что они вынуждены были стать на иранскую переговорную платформу и обсуждать темы, которые волнуют Иран, включая разблокирование иранских активов", - пояснил эксперт.

США не были готовы к этой войне. Трамп выбрал вариант блицкрига, рассчитывая на повторение венесуэльского сценария. "Тулси Габбард, уходящая в отставку глава нацразведки, пыталась предупредить Трампа: ресурсов в регионе недостаточно. Но Трамп посчитал иначе. Иран 40 лет готовился к этой войне. Все видеоматериалы о подземных хранилищах ракет и беспилотников, которые эксперты считали пропагандистскими роликами, оказались реальностью. И еще один фактор: американцы и Израиль столкнулись с нехваткой боезапаса - как наступательного, так и оборонительного", - констатировал Олег Кухальский.

Иран использовал асимметричные подходы: массированные удары беспилотниками и ракетами чередовались с точечными ударами. "Фактически алгоритмом боевых действий управляли не американцы. Иран перехватил этот алгоритм и навязал свой сценарий", - подчеркнул эксперт.

Концепция финансовых центров стран Ормузского залива строилась на безопасности. Этой безопасности больше нет. "Иран четко декларирует: пока в странах залива находятся американские базы, вероятность удара очень высока. Поэтому надо сказать, что страны залива заинтересованы в мирном разрешении", - сказал Олег Кухальский.

Ключевую роль в мирном процессе играет Китай. "Огромный объем энергоресурсов Китай получает именно из стран залива. Действиями по продвижению к мирным переговорам страны залива фактически декларируют, что Китай должен стать основным гарантом безопасности в регионе, а не США. А это плохая новость для Вашингтона", - заявил эксперт.