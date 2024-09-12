Иран планирует ракетную атаку против Израиля в ближайшее время, сообщает 9 канал со ссылкой на Пентагон. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в X, что Иран ждут "серьезные последствия" в случае такой атаки.

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Следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран планирует неминуемую атаку на Израиль. По сообщениям ведущих мировых СМИ, в ближайшие часы ожидается массированная атака со стороны Тегерана. Предположительно, будут нанесены удары по трем военным авиабазам и штаб-квартире разведслужб недалеко от Тель-Авива. Согласно информации New York Times, атака, вероятно, произойдет сегодня ночью с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет. Посольство США выпустило предупреждение высокого уровня для своих сотрудников, приказав им вернуться домой и подготовиться к возможной эвакуации в бомбоубежища. Это первый подобный приказ после иранской воздушной атаки на Израиль в апреле.

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