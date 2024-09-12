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Иран планирует ракетную атаку против Израиля в ближайшее время
Иран планирует ракетную атаку против Израиля в ближайшее время, сообщает 9 канал со ссылкой на Пентагон. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил в X, что Иран ждут "серьезные последствия" в случае такой атаки.
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Следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран планирует неминуемую атаку на Израиль. По сообщениям ведущих мировых СМИ, в ближайшие часы ожидается массированная атака со стороны Тегерана. Предположительно, будут нанесены удары по трем военным авиабазам и штаб-квартире разведслужб недалеко от Тель-Авива. Согласно информации New York Times, атака, вероятно, произойдет сегодня ночью с применением БПЛА, баллистических и крылатых ракет. Посольство США выпустило предупреждение высокого уровня для своих сотрудников, приказав им вернуться домой и подготовиться к возможной эвакуации в бомбоубежища. Это первый подобный приказ после иранской воздушной атаки на Израиль в апреле.
ЦАХАЛ интенсифицирует свои атаки в Ливане
За неделю ожесточенного противостояния жертвами ударов ЦАХАЛ по Ливану стали 1745 человек (больше всего на юге страны и в столице). Официальный Бейрут оценивает ситуацию как чрезвычайно тревожную. Временный премьер заявил, что страна стоит на пороге самого опасного этапа в своей истории. Ливану угрожает полномасштабное вторжение израильских войск. Доподлинно известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию против "Хезболлы" в пятикилометровой приграничной зоне. Там действуют диверсионные группы и, возможно, подразделения регулярной израильской армии. Ведется ожесточенный обстрел как южных регионов Ливана, так и столицы страны Бейрута.
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